Mengapa Katana Begitu Dihormati di Jepang?Ini Jawabannya

JAKARTA- Ada alasan mengapa katana begitu dihormati di Jepang. Negara dengan julukan Sakura ini kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu simbol kebudayaan Jepang yang terkenal dan dihormati adalah katana.

Katana merupakan jenis pedang Jepang yang terkenal memiliki prestasi luar biasa dan menjadi bagian dari sejarah. Bentuk menyerupai bilah melengkung bermata satu dengan gagang panjang menjadi simbol ikonik Jepang hingga saat ini.

Tetapi mengapa katana begitu dihormati di Jepang? Berikut penjelasan dan sejarah Katana di Jepang.

Katana berasal dari zaman kuno Jepang dan telah melalui perkembangan signifikan selama berabad-abad. Berdasarkan The Japanese Sword: A Comprehensive Guide" oleh Kanzan Sato, katana pertama kali dikenal pada Periode Kamakura Jepang (1185 hingga 1333).