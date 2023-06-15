Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amankan Pelaku Tawuran Antar Geng di Bogor, Polisi Sita Cerulit Raksasa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |03:01 WIB
Amankan Pelaku Tawuran Antar Geng di Bogor, Polisi Sita Cerulit Raksasa
Kapolresta Bogor Kota, AKBP Bismo (foto: dok MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dua orang diantaranya masih di bawah umur.

"Terhadap kasus yang kemarin terjadi di wilayah Kedung Halang, kita sudah amankan 5 tersangka yang kita amankan di lokasi kejadian. Dari 5 orang tersebut, 3 dewasa dan 2 anak masih umur 16 tahun dua orang, yang dewasa 20 tahun, 21 tahun dan 20 tahun," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso, Rabu (14/6/2023).

Dari tangan mereka, polisi mendapati beberapa senjata tajam jenis cerulit raksasa. Hasil pemeriksaan, mereka akan menggelar tawuran antar geng.

"Didapatkan keterangan pelaku akan melakukan tawuran antar geng dan kota dapatkan barang bukti sanjata tajam dan juga kita akan melakukan pengejaran terhadap tersangka lain," tegasnya.

Di lokasi berbeda, polisi juga turut mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam cerulit di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Pelaku diamankan polisi yang berpatroli ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya.

"Kita jerat para pelaku UU Darurat No 12 Tahun 1951 ancaman 10 tahun penjara. Tentunya kita lakukan pengamanan, pemeriksaan dan untuk mencegah terjadinya korban kita lakukan pengamanan terhadap tersangka beserta barang buktinya," tutupnya.

(Awaludin)

      
