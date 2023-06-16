Rusia Kerahkan Pasukan Elite Chechnya ke Perbatasan Ukraina

MOSKOW - Pejuang Chechnya telah dikerahkan di wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan dengan Ukraina untuk mencegah serangan dari "kelompok sabotase Ukraina", kata penguasa Chechnya Ramzan Kadyrov, Kamis, (15/6/2023).

Wilayah Belgorod dalam sebulan terakhir melaporkan serangkaian serangan lintas batas dari kelompok partisan Rusia pro-Ukraina yang menyebut diri mereka penentang Presiden Vladimir Putin.

Kadyrov, sekutu Putin yang memimpin wilayah Chechnya Rusia, mengatakan bahwa pejuang dari batalion "Zapad-Akhmat" telah dikerahkan di dekat desa perbatasan Nekhoteevka dan sebuah pos pemeriksaan di Distrik Graivoron, tempat serangan lintas batas pada Mei.

"Penduduk wilayah yang berdekatan dengan perbatasan dengan Ukraina bisa tenang ... Siapa pun yang melanggar perbatasan kami akan menerima respons kilat," kata Kadyrov dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram.

Ukraina menyangkal keterlibatan dalam serangan lintas batas, menganggap mereka sebagai konsekuensi langsung dari invasi Rusia pada Februari 2022.

(Rahman Asmardika)