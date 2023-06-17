4 Fakta Polisi Ditikam Badik Membabi Buta hingga Usus Terburai

BUTON UTARA - Seorang polisi yang bertugas di Polres Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) terluka parah ditikam seorang pria.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun Okezone:

1. Korban ditikam Mantan Suami Adik

Korban ditikam di rumahnya oleh mantan suami adiknya sendiri. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik pelaku Dahlan alias La Dola (43), mengeluarkan sebuah badik dari dalam jaket dan menyerang korban secara membabi buta.

2. Pelaku Babak Belur Dihajar Keluarga

Korban terduduk bersimbah darah, begitu juga pelaku yang belum sempat melarikan diri babak belur dihajar keluarga korban.

Korban bernama Briptu La Bili, yang juga mantan ipar pelaku, mendapat luka tikam di bagian paha sebelah kiri, lutut kiri, luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada perut sebelah kiri dengan usus terburai. Korban kemudian di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.