4 Fakta Koopssus Latihan Pembebasan Sandera, Terjunkan 3 Matra

CIREBON - Komando Operasi Khusus (Koopssus) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar latihan pembebasan sandera di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat.

Berikut sejumlah fakta-faktanya:

1. Menerjunkan 3 Matra

Pasukan super elite ini dengan menerjunkan tim pasukan khusus dari tiga matra yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

"Latihan yang digelar di Cirebon ini sangat penting untuk membekali tim elite ini," kata Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan di Cirebon, dilansir Antara, Jumat (16/6/2023).

BACA JUGA: Kisah Prajurit Kopassus Hadapi Dukun Sakti Anggota G30S PKI yang Kebal Peluru

2. 18 Penyusup Menyamar Jadi Pedagang

Dalam latihan pembebasan sandera di Pelabuhan Cirebon itu, diskenariokan kelompok teroris berjumlah 18 orang menyusup ke wilayah Cirebon, mereka menyamar sebagai pedagang dan pekerja di pelabuhan.

Selanjutnya, para teroris ini melakukan teror dan menyandera pejabat negara yang sedang mengadakan kunjungan kerja di Pelabuhan Cirebon, sejumlah orang mengaku sebagai teroris berhasil menguasai semua areal pelabuhan.

BACA JUGA: Kisah Prajurit Kopassus Hadapi Dukun Sakti Anggota G30S PKI yang Kebal Peluru

Mereka meminta sejumlah tebusan berupa uang dan meminta pemerintah RI membebaskan rekan mereka yang ditahan di beberapa penjara di Indonesia.

3. Terjun Bebas

Panglima TNI memerintahkan Dankoopssus TNI agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Siaga dalam rangka Laks Ops Gultor dan pembebasan sandera di Pelabuhan Cirebon.

Komandan Satuan Tugas asukan Khusus (Dansatgas Passus) memerintahkan Komandan Sub pp Aksi Khusus (Dansubsatgas Aksus) untuk melaksanakan aksi penanggulangan teror dan membebaskan sandera.