Temu Alumni dan Kukuhkan OIAA Bengkulu, Ini Pesan TGB

BENGKULU - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang (TGB), HM Zainul Majdi menghadiri temu alumni sekaligus pengukuhan pengurus OIAA Provinsi Bengkulu.

Temu alumni dan pengukuhan OIAA itu berlangsung di Masjid Nurul Quran, Komplek Yayasan Nurul Huda, Jalan Danau I Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Sabtu (17/6/2023).

TGB mengatakan, alumni yang ada di Provinsi Bengkulu agar tetap menjaga dan menjadi penyambung lidah apa yang telah diperoleh di Mesir untuk masyarakat di Bengkulu.

"Semoga apa yang telah diperoleh selama ini dapat diterapkan di Bengkulu," kata Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, Sabtu (17/6/2023).

Dalam temu alumni dan pengukuhan OIAA Provinsi Bengkulu itu, TGB didampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Bengkulu, Yurman Hamedi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan TGB ke Provinsi Bengkulu, pada Jumat - Sabtu, 16-17 Juni 2023.

(Khafid Mardiyansyah)