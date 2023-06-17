Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Temu Alumni dan Kukuhkan OIAA Bengkulu, Ini Pesan TGB

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:51 WIB
Temu Alumni dan Kukuhkan OIAA Bengkulu, Ini Pesan TGB
A
A
A

BENGKULU - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang (TGB), HM Zainul Majdi menghadiri temu alumni sekaligus pengukuhan pengurus OIAA Provinsi Bengkulu.

Temu alumni dan pengukuhan OIAA itu berlangsung di Masjid Nurul Quran, Komplek Yayasan Nurul Huda, Jalan Danau I Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Sabtu (17/6/2023).

TGB mengatakan, alumni yang ada di Provinsi Bengkulu agar tetap menjaga dan menjadi penyambung lidah apa yang telah diperoleh di Mesir untuk masyarakat di Bengkulu.

"Semoga apa yang telah diperoleh selama ini dapat diterapkan di Bengkulu," kata Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, Sabtu (17/6/2023).

Dalam temu alumni dan pengukuhan OIAA Provinsi Bengkulu itu, TGB didampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Bengkulu, Yurman Hamedi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan TGB ke Provinsi Bengkulu, pada Jumat - Sabtu, 16-17 Juni 2023.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement