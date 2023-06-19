Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tak Jago Berenang, Remaja Hanyut di Sungai Laudah Karo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |00:01 WIB
Tak Jago Berenang, Remaja Hanyut di Sungai Laudah Karo
Basarnas Medan cari remaja hanyut di Karo. (Dok Basarnas Medan)
A
A
A

KARO - Seorang remaja bernama dinyatakan hilang setelah terseret arus Sungai Laudah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu, 17 Juni 2023. Petugas Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan pun melakukan pencarian.

Kepala Kantor Basarnas Medan, Budiono, mengatakan korban adalah Rizki Japari Hutagalung (15) seorang pria warga Dusun Lau Pinggan, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Saat itu sekitar pukul 15.00 Wib korban bersama lima temannya hendak berenang di Sungai Laudah. Namun, diduga karena tidak terlalu mahir berenang, korban hanyut terseret arus sungai.

Teman-teman korban kebingungan dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong korban. Mereka lalu melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar dan diteruskan ke Kantor Basarnas Medan.

Halaman:
1 2
      
