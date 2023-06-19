Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jajakan Perempuan di Medsos, 4 Muncikari Ditangkap

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |00:32 WIB
Jajakan Perempuan di Medsos, 4 Muncikari Ditangkap
Polrestabes Palembang tangkap 4 muncikari. (MPI/Era Neizma)
A
A
A

PALEMBANG - Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap 4 muncikari terkait perdagangan orang di Palembang, Sabtu (17/6/2023). Keempatnya adalah Indhasty Angelina (28), Syandi Ilham (22), Muhammad Dimas (20), dan Bagus Harianto.

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihartono mengatakan, keempat tersangka ini ditangkap berdasarkan dua laporan polisi, sebagai mucikari menjajakan perempuan untuk melayani pria hidung belang lewat aplikasi Mi Chat.

Keempat tersangka ditangkap di 2 hotel saat sedang menunggu wanita yang mereka jajakan untuk pria hidung belang.

Dari empat tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 handphone dan uang tunai Rp150 ribu.

"Para tersangka ini akan dijerat Pasal 11, Pasal 12 UU RI No 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 296 KUHP, " katanya.

Terbongkarnya kasus ini setelah anggota melakukan penyamaran sebagai pria yang akan memesan PSK. Dari tiga tersangka, anggota yang menyamar ditawarkan korban yakni EK (18), melalui aplikasi Mi chat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tarif Rp600 ribu untuk sekali berkencan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038568/8-fakta-darurat-prostitusi-anak-bocah-dijadikan-pekerja-seks-dijual-via-medsos-rp17-juta-gQ6tiGojqG.jpg
8 Fakta Darurat Prostitusi Anak, Bocah Dijadikan Pekerja Seks Dijual via Medsos Rp17 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038460/kasus-prostitusi-anak-bertarif-hingga-rp17-juta-mucikari-tawarkan-jasa-hingga-bali-VjrAbGET34.jpg
Kasus Prostitusi Anak Bertarif hingga Rp17 Juta, Muncikari Tawarkan Jasa hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/340/3023805/remaja-korban-prostitusi-online-di-lampung-sempat-melahirkan-bayinya-dijual-muncikari-bB22DDu2ag.jpg
Remaja Korban Prostitusi Online di Lampung Sempat Melahirkan, Bayinya Dijual Muncikari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/340/3023313/diimingi-iphone-remaja-di-bawah-umur-di-lampung-jadi-korban-prostitusi-online-iiOzKoxLLh.jpg
Diimingi iPhone, Remaja di Bawah Umur di Lampung Jadi Korban Prostitusi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/610/2998565/satpol-pp-bongkar-praktik-prostitusi-berkedok-kos-kosan-7jyrGoBQsg.jpg
Satpol PP Bongkar Praktik Prostitusi Berkedok Kos-kosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/519/2990962/ditangkap-polisi-muncikari-di-sampang-jajakan-prostitusi-rp300-ribu-per-kencan-KqPMVgWDer.jpg
Ditangkap Polisi, Muncikari di Sampang Jajakan Prostitusi Rp300 Ribu Per Kencan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement