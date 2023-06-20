Peternak Ikan yang Tersengat Listrik Ditemukan Tewas di Sungai Batanghari

Seorang pria ditemukan tewas di Sungai Batanghari. (Ilustrasi/Freepik)

MUAROJAMBI - Tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas Jambi, Babinsa, Babinkamtibmas, BPBD Muarojambi, dan masyarakat berhasil menemukan Hermanto (40), korban yang tenggelam di Sungai Batanghari.

Korban diketahui tenggelam diduga karena tersengat listrik saat memperbaiki lampu di keramba ikan miliknya.

"Setelah melakukan penyisiran dan penyelaman, petugas gabungan berhasil menemukan korban sekitar pukul 17.00 WIB," ujar Kepala Humas Basarnas Jambi Lutfi, Senin (19/6/2023).

Ia menambahkan, saat ditemukan korban berada sejauh kurang lebih 6 meter dari lokasi kejadian.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini, korban sudah dievakuasi ke rumah duka," tuturnya.