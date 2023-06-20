Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Peternak Ikan yang Tersengat Listrik Ditemukan Tewas di Sungai Batanghari

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:33 WIB
Peternak Ikan yang Tersengat Listrik Ditemukan Tewas di Sungai Batanghari
Seorang pria ditemukan tewas di Sungai Batanghari. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

MUAROJAMBI - Tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas Jambi, Babinsa, Babinkamtibmas, BPBD Muarojambi, dan masyarakat berhasil menemukan Hermanto (40), korban yang tenggelam di Sungai Batanghari.

Korban diketahui tenggelam diduga karena tersengat listrik saat memperbaiki lampu di keramba ikan miliknya.

"Setelah melakukan penyisiran dan penyelaman, petugas gabungan berhasil menemukan korban sekitar pukul 17.00 WIB," ujar Kepala Humas Basarnas Jambi Lutfi, Senin (19/6/2023).

Ia menambahkan, saat ditemukan korban berada sejauh kurang lebih 6 meter dari lokasi kejadian.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini, korban sudah dievakuasi ke rumah duka," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement