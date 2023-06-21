Ngeri! Viral Detik-Detik Pemotor Nyaris Tersambar KRL di Perlintasan Liar Kalideres

JAKARTA - Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan pemotor nyaris tersambar kereta di perlintasan kereta api Jalan Alas Tua, Kalideres, Jakarta Barat. Video itu kemudian viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah @jakartabarat24jam dijelaskan, persitiwa itu terjadi pada Senin (19/6/2023) siang. Awalnya terlihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor hendak melintas di jalan tersebut.

Saat hendak melewati perlintasan rel, pengemudi motor kaget lantaran terdapat kereta yang lewat. Beruntung, pengemudi yang berboncengan tersebut berhasil menjatuhkan motornya ke kanan.

Kedua korban itu selamat dari sambaran kereta. Namun demikian, motor yang dikendarainya hancur akibat tersambar KRL.

Dalam video, tidak terlihat adanya palang pintu rel saat kereta hendak melintas. Selain itu, juga tidak terlihat petugas palang pintu yang bersiaga di lokasi.

Terkait ini, Plh Manajer Humas KAI Daop 1 Feni Saragih mengatakan, pihaknya telah mengecek ke lokasi kejadian. Ia menyebut, perlintasan itu merupakan perlintasan liar.

Pihaknya juga telah menyosialisasikan kepada warga terkait penggunaan perlintasan resmi.

"Dari KAI sudah mengecek lokasi dan perlintasan itu adalah perlintasan liar. Tim KAI juga langsung mensosialisasikan ke masyarakat sekitar agar menggunakan perlintasan resmi dan tertib mematuhi rambu-rambu saat berkendara di perlintasan," kata Feni dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Feni mengatakan, pihaknya akan melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.