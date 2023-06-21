Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Viral Detik-Detik Pemotor Nyaris Tersambar KRL di Perlintasan Liar Kalideres

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:26 WIB
<i>Ngeri</i>! Viral Detik-Detik Pemotor Nyaris Tersambar KRL di Perlintasan Liar Kalideres
Foto: Tangkapan layar video viral.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan pemotor nyaris tersambar kereta di perlintasan kereta api Jalan Alas Tua, Kalideres, Jakarta Barat. Video itu kemudian viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah @jakartabarat24jam dijelaskan, persitiwa itu terjadi pada Senin (19/6/2023) siang. Awalnya terlihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor hendak melintas di jalan tersebut.

Saat hendak melewati perlintasan rel, pengemudi motor kaget lantaran terdapat kereta yang lewat. Beruntung, pengemudi yang berboncengan tersebut berhasil menjatuhkan motornya ke kanan.

 BACA JUGA:

Kedua korban itu selamat dari sambaran kereta. Namun demikian, motor yang dikendarainya hancur akibat tersambar KRL.

Dalam video, tidak terlihat adanya palang pintu rel saat kereta hendak melintas. Selain itu, juga tidak terlihat petugas palang pintu yang bersiaga di lokasi.

Terkait ini, Plh Manajer Humas KAI Daop 1 Feni Saragih mengatakan, pihaknya telah mengecek ke lokasi kejadian. Ia menyebut, perlintasan itu merupakan perlintasan liar.

Pihaknya juga telah menyosialisasikan kepada warga terkait penggunaan perlintasan resmi.

"Dari KAI sudah mengecek lokasi dan perlintasan itu adalah perlintasan liar. Tim KAI juga langsung mensosialisasikan ke masyarakat sekitar agar menggunakan perlintasan resmi dan tertib mematuhi rambu-rambu saat berkendara di perlintasan," kata Feni dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Feni mengatakan, pihaknya akan melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tersambar KRL KRL KRL viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493/viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290/viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173/viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116/viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030/viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020/viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement