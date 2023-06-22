Ingin Proklamasi Kemerdekaan Lebih Awal, Para Pemuda Nekat Culik Soekarno-Hatta

JAKARTA – Perjalanan Indonesia meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Prosesnya panjang dan penuh dengan perjuangan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diketahui sempat didahului dengan aksi para pemuda yang nekat menculik Soekarno-Hatta.

Sejumlah pemuda yang ingin Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan lebih awal, membawa Soekarno atau Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Jakarta, pada 16 Agutus 1945.

Ketika melakukan aksinya, para penculik beralasan Jakarta sedang tidak aman, sehingga harus ditinggalkan.

Proses penculikan berlangsung cepat. Kala itu, Bung Karno dan Fatmawati sedang makan sahur saat puasa Ramadan ketika saat sebuah mobil sedan Ford tiba-tiba berhenti di depan rumah Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Turun dari kendaraan, pengemudi mobil langsung meminta Bung Karno untuk ikut segera. Jika tetap berada di Jakarta, keselamatan Bung Karno akan terancam.

“Hari itu akan pecah pemberontakan bersenjata militer Peta dan Heiho,” demikian disampaikan si pengendara seperti dikutip Lambert Giebels dalam buku ‘Soekarno Biografi 1901-1950’.

Fatmawati belum lama melahirkan Guntur Soekarnoputra. Bung Karno tidak ingin meninggalkan istri dan anak pertamanya yang masih bayi.