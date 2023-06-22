5 Bandara Tertua di Eropa, Ada yang Berusia Lebih Seabad!

BANDARA merupakan salah satu fasilitas transportasi yang penting untuk menunjang mobilitas masyarakat global. Dalam sejarah dunia penerbangan, keberadaan bandara memiliki sejarah yang panjang.

Berikut 5 bandara tertua di Eropa yang berusia lebih dari 100 tahun, yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Shoreham Airport, Inggris

Sejarah Bandara Shoreham dimulai pada tahun 1910, saat Harold Piffard terbang dari pangkalan terbang yang dibuatnya di sebidang tanah penggembalaan, di dekat sungai antara Lancing dan Shoreham. Pada tahun selanjutnya, lapangan terbang ini tercatat sebagai titik awal penerbangan kargo pertama, tepatnya pada 4 Juli 1911.

Dua tahun kemudian, sekolah penerbangan dibuka dan melatih banyak pilot untuk bergabung dalam Perang Dunia I. Saat ini, lapangan terbang yang berlokasi di West Sussex, Inggris itu dikenal sebagai Brighton City Airport.

2. Madrid Cuatro Vientos Airport, Spanyol

Bandara Madrid Cuatro Vientos merupakan bandara tertua di Spanyol. Dibuka pada 1911, bandara ini termasuk satu dari tiga bandara sipil di Madrid, selain Bandara Madrid Barajas dan Bandara Madrid Torrejon.

Sebelum menjadi bandara sipil, Bandara Cuatro Vientos adalah pangkalan udara militer. Hingga kini, bandara tersebut masih melayani penerbangan sipil dan militer. Satu hal unik di Bandara Cuatro Vientos adalah menara sinyal yang dibangun pada 1919. Menara sinyal itu dibuat dengan mengacu pada mercusuar, dengan beberapa penyesuaian. Terdapat indikator arah angin logam di bagian atasnya.