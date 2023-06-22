3 Fakta Satgas Damai Cartenz Buru KKB Sefnat Marani, Pelaku Pembakaran Polsek di Yapen

JAYAPURA – Satgas Damai Cartenz melakukan perburuan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Sefnat Marani. Sefnat Marani adalah pimpinan KKB di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terlibat sejumlah penyerangan.

Berikut fakta-fakta terkait perburuan terhadap Sefnat Marani:

1. Miliki 30 pengikut dan senjata api

Sefnat Marani yang merupakan pimpinan KKB Kabupaten Kepulauan Yapen. Kelompok bersenjata di bawah pimpinan Sefnat Marani diketahui memiliki 30 orang pengikut.

Kelompok ini juga memegang empat pucuk senjata api rakitan yang selama ini digunakan untuk melakukan teror terhadap warga sipil dan aparat TNI-Polri.

2. Pelaku penyerangan aparat dan warga sipil

Diketahui, Sefnat Marani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait beberapa kasus penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Beberapa kasus yang dilakukan oleh kelompok ini, di antaranya pembakaran polsek pada tahun 2013, penyerangan warga sipil dan TNI-Polri pada tahun 2020 serta pembakaran alat berat pada 29 Mei 2023.

“Sefnat Marani diketahui merupakan DPO Polres Kepulauan Yapen atas sejumlah kasus,” kata Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani.