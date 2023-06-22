Begini Sosok Gadis Cantik Anak Petani Terima Mahar Lamaran Rp1 Miliar

KOLAKA UTARA - Nurmainna dan Fitra Yudi viral berkat mahar lamaran bernilai fantastis. Fitra yang merupakan seorang pengusaha menambatkan hatinya pada Nurmainna, seorang gadis lulusan kedokteran anak seorang petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wanita cantik itu mendapat mahar uang Rp1 miliar dan rumah mewah Rp4,5 miliar. Yudi yang berdomisili di Desa Puhu itu juga memberi mahar 40 gram emas serta sebuah telepon genggam merek iPhone seharga puluhan juta Rupiah.

Lamaran gadis cantik sarjana kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) itu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu (18/6/2023). Nilai lamaran yang fantastis tersebut mengundang perhatian banyak warga Kolut hingga ramai disebar di media sosial.

Nurmainna merupakan anak dari pasangan Abidin dan Rapida yang hidup sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya selain IRT juga berdagang.