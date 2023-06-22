Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Begini Sosok Gadis Cantik Anak Petani Terima Mahar Lamaran Rp1 Miliar

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:02 WIB
Begini Sosok Gadis Cantik Anak Petani Terima Mahar Lamaran Rp1 Miliar
Nurmainna dilamar dengan mahar Rp1 Miliar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Nurmainna dan Fitra Yudi viral berkat mahar lamaran bernilai fantastis. Fitra yang merupakan seorang pengusaha menambatkan hatinya pada Nurmainna, seorang gadis lulusan kedokteran anak seorang petani di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wanita cantik itu mendapat mahar uang Rp1 miliar dan rumah mewah Rp4,5 miliar. Yudi yang berdomisili di Desa Puhu itu juga memberi mahar 40 gram emas serta sebuah telepon genggam merek iPhone seharga puluhan juta Rupiah.

 BACA JUGA:

Lamaran gadis cantik sarjana kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) itu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu (18/6/2023). Nilai lamaran yang fantastis tersebut mengundang perhatian banyak warga Kolut hingga ramai disebar di media sosial.

Nurmainna merupakan anak dari pasangan Abidin dan Rapida yang hidup sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya selain IRT juga berdagang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493/viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290/viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173/viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116/viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030/viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020/viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement