Untuk Pertama Kalinya, Angkatan Udara AS dan Indonesia Gelar Latihan Gabungan Pendaratan Pengebom

JAKARTA – Dua pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat (AS) mendarat di bandara Kualanamu, Medan, Indonesia pada 19 Juni 2023. Kehadiran dua pesawat pengebom ini, dan sejumlah operasi selanjutnya, menandai untuk pertama kalinya B-52 AS beroperasi di Indonesia.

Pesawat yang berasal dari Skuadron Ekspedisi Bom ke-23 (23EBS) di Pangkalan Udara Minot di Dakota Utara ini, berpartisipasi dalam latihan bersama pendaratan interoperabilitas dengan TNI AU dan Angkatan Udara Pasifik (PACAF) AS.

Enam puluh awak 23EBS ikut terlibat dalam latihan bersama pendaratan pesawat pengebom ini dalam rangka Cope West 2023, yang merupakan latihan bilateral yang sedang berlangsung di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada 12-23 Juni. Personel dari AS dan Indonesia akan melatih kemampuan tempur taktis, mengevaluasi kemahiran, mengidentifikasi peluang pelatihan di masa depan, dan meningkatkan kemampuan yang tidak terpisahkan dari berbagai misi bilateral.

Dilansir dari keterangan pers Kedutaan Besar AS, Cope West merupakan latihan rutin yang pertama kali diadakan pada 1989. Tahun ini merupakan tahun ke-10 Cope West diselenggarakan di Indonesia.

Berkoordinasi dengan komponen, sekutu, dan mitra lainnya, Angkatan Udara Pasifik menyiapkan kapabilitas yang tidak tertandingi di udara, ruang angkasa, dan dunia maya secara berkelanjutan bagi Komando Indo-Pasifik AS untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

