Kapal Selam yang Hilang Diyakini Meledak, 5 Penumpang Dinyatakan Meninggal

Korban kapal selam wisata yang hilang dinyatakan meninggal dunia (Foto: BBC)

NEW YORK – Lima orang yang menjadi penumpang di kapal selam wisata yang hilang di bekas reruntuhan kapal Titanic di Samudra Atlantik dinyatakan meninggal dunia.

Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) meyakini kelimanya tewas usai terjadi ledakan dahsyat.

Dikutip BBC, orang-orang di kapal itu termasuk Stockton Rush, CEO OceanGate berusia 61 tahun, pengusaha Inggris-Pakistan Shahzada Dawood, 48, dan putranya Suleman, 19, dan pengusaha Inggris Hamish Harding, 58.

Orang kelima di kapal, Paul-Henry Nargeolet, adalah mantan penyelam angkatan laut Prancis berusia 77 tahun dan penjelajah terkenal.