Julukan Para Presiden Indonesia, dari Bapak Proklamator hingga Bapak Perdamaian

JAKARTA – Sejak memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki tujuh orang Presiden, yang masing-masing memiliki julukan yang tercatat di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Nama julukan ini dapat mempermudah masyarakat Indonesia untuk mengingat para presiden dan pencapaian mereka.

Berikut nama-nama julukan Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana dilansir Okezone dari berbagai sumber:

1. Soekarno (Bapak Proklamator)

Presiden pertama RI Soekarno adalah sosok yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Mohammad Hatta, beliau adalah tokoh yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Karena itulah pria kelahiran Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 ini dikenal dengan julukan Bapak Proklamasi.

2. Soeharto (Bapak Pembangunan)

Selama masa kepemimpinannya, Presiden Kedua RI Soeharto memfokuskan program kerjanya pada pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dari program inilah Jenderal yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 mendapat julukan Bapak Pembangunan.