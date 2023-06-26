Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Anti-Narkoba Internasional, Berikut Dampak Konsumsi Narkoba

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:23 WIB
Hari Anti-Narkoba Internasional, Berikut Dampak Konsumsi Narkoba
Narkoba (Okezone)
A
A
A

HARI Anti-Narkoba Internasional dirayakan setiap tanggal 26 Juni. Pada peringatan itu, setiap negara akan mengumandangkan bahaya narkoba.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba merupakan hal terlarang. Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba lantaran dapat berdampak buruk bagi pemakainya.

Berikut dampak buruk dari mengonsumsi narkoba, sebagaimana dirangkum pada Senin (26/6/2023).

Bahaya narkoba bervariasi tergantung pada jenis obat yang digunakan, lama penggunaan, dan banyak faktor lainnya. Satu hal yang cukup sama dari semua perbedaan itu adalah narkoba memengaruhi pengguna bahkan merusak orang sekitar.

Dilansir dari Luxury Rehabs, ada beberapa bahaya narkoba, yaitu meningkatkan toleransi tubuh pada obat-obatan, gejala 'selalu ingin ada barang' ketika mencoba mengurangi atau berhenti, masalah kesehatan, seperti detak jantung tak teratur, tekanan darah tinggi, kerusakan paru-paru, dan kejang.

Dampak lainnya adalah cedera baik yang disengaja maupun yang disebabkan diri sendiri, overdosis, hingga kematian.

Risiko berbahaya lainnya yang mengintai pengguna narkoba ialah bagi ibu hamil, yakni bisa merusak janin di dalam tubuh dan membahayakan bayi yang baru lahir. Kemudian, pengguna narkoba akan memiliki masalah serius dengan keluarga dan orang terdekatnya.

Sementara itu, di lingkungan sosial, pengguna narkoba akan memilih abai dengan tanggung jawab pekerjaan atau sekolahnya.

Pengguna narkoba juga lebih rentan mengalami masalah kriminalitas. Di sisi lain, pengguna narkoba juga berisiko lebih besar jadi korban kekerasan.

Bahaya kecanduan narkoba itu sangat luas. Ketika seorang individu siap untuk menghadapi kecanduannya sendiri, maka dia mesti tahu risiko itu bukan hanya pada dirinya saja, tetapi orang sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173478/asep-aXkE_large.jpg
Kapolda Metro Pastikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Kasus Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173427/pemusnahan_narkoba-oYqj_large.jpg
Polda Metro Musnahkan 1,14 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383/penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement