Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diciduk Polisi, Terbongkar Peran 2 Tersangka Jaringan Narkoba Koh Erwin

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |13:30 WIB
Ilustrasi penjara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dit Tipidnarkoba) Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan narkoba jaringan bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Terbaru, polisi menangkap dua tersangka yang diduga menyediakan rekening untuk menampung aliran dana hasil transaksi narkotika.

Kedua tersangka, Muhammad Rikki (25) sebagai pemilik rekening, dan Priyo Handoko (33), diduga memperjualbelikan rekening milik Rikki kepada pihak lain dalam jaringan, yakni Andre Fernando alias 'The Doctor'.

"Dari keterangan tersangka, Arfan mengaku bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Andre Fernando yang menggunakan rekening atas nama Muhammad Rikki," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Kamis (26/3/2026).

Andre Fernando berperan sebagai distributor yang memasok sabu kepada Koh Erwin dan saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian.

Menurut Eko, rekening tersebut digunakan untuk menerima pembayaran dari jaringan narkoba Koh Erwin. Pada Sabtu 7 Maret, tim melakukan operasi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dan menangkap Rikki di kediamannya sekitar pukul 15.00 WIB.

"Saudara Muhammad Rikki yang sedang berada di lantai atas langsung kami amankan dan dilakukan penggeledahan," ujar Eko. 

Dari pemeriksaan awal, Rikki mengaku menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM miliknya kepada seseorang bernama Rio. Tim melakukan pengejaran ke rumah Rio, namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208820/narkoba-rmiF_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemilik Klub Malam di Jaksel Terkait Narkoba, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207759/polisi_gerebek_tempat_hiburan_malam-Y0n9_large.jpg
Polisi Gerebek Tempat Hiburan Malam di Jaksel, 5 Orang Ditangkap Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207379/polri-N49P_large.jpg
Bareskrim Bongkar Peredaran Ekstasi di Diskotek New Star Club Bali, Manager hingga Waiters Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207146/polri-ylKR_large.jpg
Polda Metro Gerebek Warung Sembako, Sita Ribuan Butir Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206608/viral-O4YG_large.jpg
Boy Bandar Narkoba Penyetor Uang ke Polisi di Bima Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206024/narkoba-hF5S_large.jpg
Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota, Bareskrim Buru 2 DPO Jaringan Koh Erwin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement