Diciduk Polisi, Terbongkar Peran 2 Tersangka Jaringan Narkoba Koh Erwin

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dit Tipidnarkoba) Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan narkoba jaringan bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Terbaru, polisi menangkap dua tersangka yang diduga menyediakan rekening untuk menampung aliran dana hasil transaksi narkotika.

Kedua tersangka, Muhammad Rikki (25) sebagai pemilik rekening, dan Priyo Handoko (33), diduga memperjualbelikan rekening milik Rikki kepada pihak lain dalam jaringan, yakni Andre Fernando alias 'The Doctor'.

"Dari keterangan tersangka, Arfan mengaku bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Andre Fernando yang menggunakan rekening atas nama Muhammad Rikki," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Kamis (26/3/2026).

Andre Fernando berperan sebagai distributor yang memasok sabu kepada Koh Erwin dan saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian.

Menurut Eko, rekening tersebut digunakan untuk menerima pembayaran dari jaringan narkoba Koh Erwin. Pada Sabtu 7 Maret, tim melakukan operasi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dan menangkap Rikki di kediamannya sekitar pukul 15.00 WIB.

"Saudara Muhammad Rikki yang sedang berada di lantai atas langsung kami amankan dan dilakukan penggeledahan," ujar Eko.

Dari pemeriksaan awal, Rikki mengaku menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM miliknya kepada seseorang bernama Rio. Tim melakukan pengejaran ke rumah Rio, namun yang bersangkutan tidak ditemukan.