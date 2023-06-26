Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Veteran KNIL Tolak Tawaran Soekarno Gara-Gara Sakit Hati

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:25 WIB
Kisah Veteran KNIL Tolak Tawaran Soekarno Gara-Gara Sakit Hati
A
A
A

JAKARTA – Kapten Andi Abdoel Azis adalah seorang veteran KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang dikenal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Makassar pada 5 April 1950.

Akibat pemberontakan itu, Andi Azis ditangkap ketika akan menghadap ke Jakarta untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya. Pria kelahiran Barru, Sulawesi Selatan pada 1924 itu kemudian dijebloskan ke penjara, walau akhirnya mendapat potongan hanya menjalani hukuman delapan tahun dan bebas bersyarat.

Dalam pengakuannya di Pengadilan Militer di Yogyakarta, Andi Azis mengatakan bahwa gerakannya lahir akibat kebutaan politik dan jadi korban adu domba. Mungkin karena itulah dia tetap merasa menjadi korban ketidakadilan dan sakit hati meski mendapat keringanan hukuman.

Setelah dibebaskan Andi Azis sempat menjadi pilihan Presiden Soekarno untuk menjadi komandan pasukan khusus istimewa Tjakrabirawa, yang saat itu akan didirikan. Soekarno melihat latar belakang yang cukup gemilang untuk jadi salah satu perwira terbaik.

Namun, Andi Azis menolak tawaran dari Presiden Soekarno lantaran rasa sakit hatinya.

Halaman:
1 2 3
      
