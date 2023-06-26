Diduga Hipotermia, Pendaki Wanita Meninggal di Pos 4 Jalur Pendakian Gunung Lawu

KARANGANYAR - Seorang mahasiswa yang tengah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu dikabarkan meninggal. Informasi dihimpun, pendaki berjenis kelamin perempuan diketahui bernama Anindita Syafa N.K (20).

Pendaki tersebut dilaporkan meninggal dunia di pos 4 Jalur pendakian Gunung Lawu tepatnya Gupakan Menjangan Candi Cetho pada Minggu 25 Juni 2023.

Kabar adanya pendaki meninggal pertama kali ini diperoleh kali pertama oleh porter bernama Fahmi. Ketua Karanganyar Emergency Polet membenarkan adanya pendaki yang meninggal saat mendaki ke puncak Gunung Lawu.

Menurut polet, Fahmi sang porter menemukan pendaki itu dalam kondisi tidak sadarkan diri saat tengah berada di daerah Gupakan Menjangan.

Saat ditemukan, sekira pukul 13.30 WIB, denyut jantung sudah tidak berdetak lagi. Dari mulut, keluar busa.

"Pendaki itu ditemukan di daerah Gupakan Menjangan tepatnya di pos 4 jalur pendakian Candi Cetho. Saat ditemukan dengan kondisi tidak sadarkan diri, mulut berbusa dan denyut jantung tidak ada. Korban pendaki ini ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB," ujar Polet, Minggu.

"Sekarang posisi masih dievakuasi turun. Ada enam personel yang naik untuk proses evakuasi," katanya.