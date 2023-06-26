Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diduga Hipotermia, Pendaki Wanita Meninggal di Pos 4 Jalur Pendakian Gunung Lawu

Bramantyo , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:30 WIB
Diduga Hipotermia, Pendaki Wanita Meninggal di Pos 4 Jalur Pendakian Gunung Lawu
Ilustrasi pendaki gunung (Foto: Ist)
A
A
A

KARANGANYAR - Seorang mahasiswa yang tengah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu dikabarkan meninggal. Informasi dihimpun, pendaki berjenis kelamin perempuan diketahui bernama Anindita Syafa N.K (20).

Pendaki tersebut dilaporkan meninggal dunia di pos 4 Jalur pendakian Gunung Lawu tepatnya Gupakan Menjangan Candi Cetho pada Minggu 25 Juni 2023.

Kabar adanya pendaki meninggal pertama kali ini diperoleh kali pertama oleh porter bernama Fahmi. Ketua Karanganyar Emergency Polet membenarkan adanya pendaki yang meninggal saat mendaki ke puncak Gunung Lawu.

Menurut polet, Fahmi sang porter menemukan pendaki itu dalam kondisi tidak sadarkan diri saat tengah berada di daerah Gupakan Menjangan.

Saat ditemukan, sekira pukul 13.30 WIB, denyut jantung sudah tidak berdetak lagi. Dari mulut, keluar busa.

"Pendaki itu ditemukan di daerah Gupakan Menjangan tepatnya di pos 4 jalur pendakian Candi Cetho. Saat ditemukan dengan kondisi tidak sadarkan diri, mulut berbusa dan denyut jantung tidak ada. Korban pendaki ini ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB," ujar Polet, Minggu.

"Sekarang posisi masih dievakuasi turun. Ada enam personel yang naik untuk proses evakuasi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174768/pendaki_gunung_everest-tq1e_large.jpg
Badai Salju, Hampir 1.000 Orang Terjebak di Gunung Everest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163254/pendaki-gjAS_large.jpg
Pendaki Asal Manado Tewas Terjatuh ke Jurang Gunung Klabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156136/pendaki-SyQt_large.jpg
Wanadri Buka Pendaftaran Pendidikan Dasar 2025, Minat Jadi Anggota? Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155804/pendaki-ksUl_large.jpg
Pendaki Swiss yang Jatuh di Rinjani Berhasil Dievakuasi via Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153108/viral-BSLy_large.jpg
Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/18/3151629/agam-VMjm_large.jpg
Donasi Warganet Brasil untuk Agam Rinjani yang Evakuasi Juliana Marins Dibatalkan, Apa Sebabnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement