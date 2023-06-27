Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Jambi Tetapkan 27 Tersangka TPPO, Mayoritas Modus Open BO

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |00:02 WIB
Polda Jambi Tetapkan 27 Tersangka TPPO, Mayoritas Modus Open BO
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAMBI - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jambi telah menetapkan 27 tersangka, selama 20 hari bertugas.

"27 tersangka ini, pengungkapan tersebut sejak periode 5 Juni hingga 25 Juni 2023 dari 20 laporan polisi (LP) atau kasus," tegas Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Senin (26/6/2023).

Dia menambahkan, dari 20 kasus tersebut didapatkan 18 orang yang menjadi korban, terdiri dari 12 orang dewasa dan 6 anak di bawah umur.

 BACA JUGA:

"Seluruh korban merupakan wanita yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK), dengan modus Open BO melalui aplikasi MiChat," imbuh Mulia. 

Menurutnya, modus para pelaku kepada korbannya, yaitu pelaku mempekerjakan korban wanita dewasa hingga anak di bawah umur sebagai PSK, melalui telepon atau aplikasi MiChat.

BACA JUGA:

Kisah Pilu Korban TPPO di Myanmar, Alami Penyiksaan hingga Nyaris Tewas 

Di samping itu, sambungnya, kebanyakan korban biasanya dieksploitasi dan dijanjikan uang sebagai biaya jasa untuk melakukan perbuatan seksual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement