HOME NEWS INTERNATIONAL

Studi Terbaru: Manusia Memompa Begitu Banyak Air Tanah hingga Sumbu Rotasi Bergeser, Pengaruhi Kemiringan Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:30 WIB
Studi Terbaru: Manusia Memompa Begitu Banyak Air Tanah hingga Sumbu Rotasi Bergeser, Pengaruhi Kemiringan Bumi
Manusia dianggap banyak memompa air tanah hingga poros Bumi bergeser (Foto: Los Angeles Times)
A
A
A

LONDON - Menurut sebuah studi terbaru, rasa haus manusia yang tak terpadamkan akan air tanah telah menyedot begitu banyak cairan dari cadangan bawah permukaan sehingga memengaruhi kemiringan Bumi.

Air tanah menyediakan air minum bagi manusia dan ternak, dan membantu irigasi tanaman saat hujan jarang turun. Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa ekstraksi air tanah yang terus-menerus selama lebih dari satu dekade menggeser sumbu rotasi planet kita, mendorongnya ke timur dengan kecepatan sekitar 1,7 inci (4,3 sentimeter) per tahun.

Para peneliti yang melaporkan dalam penelitian yang diterbitkan pada 15 Juni lalu di jurnal Geophysical Research Letters, mengatakan pergeseran itu bahkan dapat diamati di permukaan bumi, karena berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut global.

“Kutub rotasi Bumi sebenarnya banyak berubah,” kata penulis studi utama Ki-Weon Seo, seorang profesor di departemen pendidikan ilmu Bumi di Universitas Nasional Seoul di Korea Selatan, dalam rilis berita, dikutip CNN.

“Studi kami menunjukkan bahwa di antara penyebab terkait iklim, redistribusi air tanah sebenarnya memiliki dampak terbesar pada arus kutub rotasi,” lanjutnya.

Anda mungkin tidak dapat merasakan rotasi Bumi, tetapi ia berputar pada sumbu utara-selatan dengan kecepatan sekitar 1.000 mil per jam (1.609 kilometer per jam).

Surendra Adhikari, ilmuwan riset di Jet Propulsion Laboratory NASA, dalam rilisnya, mengatakan pasang surut perubahan musim terkait dengan sudut sumbu rotasi planet, dan seiring waktu geologis, sumbu pengembara dapat memengaruhi iklim dalam skala global. Adhikari tidak terlibat dalam penelitian tersebut.

      
