HOME NEWS MEGAPOLITAN

OTK Serang Ruko Angkringan di Cileungsi, Pintu Kaca Pecah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:48 WIB
OTK Serang Ruko Angkringan di Cileungsi, Pintu Kaca Pecah
TKP penyerangan oleh OTK di Bogor. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Sekelompok orang tak dikenal menyerang ruko angkringan di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB, Selasa (27/6/2023). Kejadian bermula adanya dugaan pengeroyokan terhadap pemuda berinisial J dan AS oleh sekelompok orang.

"Rekan-rekan korban yang menetahui informasi bahwa pelaku masih berada di dalam ruko angkringan datang 30 menit berselang untuk mencari pelaku," kata Zulkarnaen, Selasa (27/6/2023).

 BACA JUGA:

Namun, pelaku tidak ditemukan sehingga mereka melakukan perusakan pintu kaca ruko. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara.

"Tidak ada korban jiwa. Kerugian yang dialami akibat kejadian ini diperkirakan sekitar Rp5 juta," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Cileungsi OTK Penyerangan
