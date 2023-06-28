Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria Asal Malang Terlibat Penipuan Berkedok Investasi HP Kerugian Rp69 Miliar

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:02 WIB
Pria Asal Malang Terlibat Penipuan Berkedok Investasi HP Kerugian Rp69 Miliar
Pelaku penipuan berkedok investasi ditangkap. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Polisi berhasil membongkar kasus penipuan dan penggelapan bermodus investasi bisnis handphone. Pelaku diketahui bernama Fitra Ardhitia Nurillisha yang sempat dikabarkan hilang sejak 29 Maret 2023. Pelaku tidak dapat dihubungi, hingga berujung laporan kehilangan dari keluarga yang dilayangkan ke Polresta Malang Kota.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan keberadaan Fitra warga Jalan Pinangsia, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

 BACA JUGA:

Setelah melakukan penyelidikan dan serangkaian pemeriksaan, diketahui ternyata Fitra menjadi pelaku penipuan dan penggelapan yang terjadi pada 1 April 2023. 

"Dilaporkan ke Polresta Malang Kota sekitar tanggal 6 April, 14 April, 18 April, dan 20 April, ada empat laporan yang masuk dari pengaduan tersebut. Kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan," ucap Budi Hermanto, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, pada Selasa (27/6/2023) sore.

Buher sapaan akrabnya, menyatakan bila dari hasil penyelidikan itu timnya berhasil mengamankan Fitra di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada Senin (26/6/2023) pukul 18.00 WIB. Pelaku menawarkan investasi kepada para calon investornya dengan iming-iming keuntungan besar.

"Modus mengajak korban berinvestasi penggandaan barang dengan iming-iming keuntungan besar. Total kerugian Rp69 Miliar dan Rp749 juta," ungkap dia kembali.

BACA JUGA:

Terjerat Kasus Penipuan Korban KSP Indosurya, Natalia Rusli Jalani Sidang Vonis Siang Ini 

Sementara itu Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Bayu Febrianto Prayoga menyatakan, pelaku diketahui menawarkan investasi handphone dengan iming-iming keuntungan besar. Pelaku menawarkan bisa mendatangkan handphone dari luar negeri, dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran di Indonesia. Dari sanalah para korbannya mulai tergiur.

"Ada 4 laporan polisi dengan kerugian kurang lebih Rp69 miliar, tersangka Fitra Ardhita melakukan penipuan penggelapan dengan modus menawarkan investasi berupa handphone, di mana setelah para korban menginvestasikan uangnya, uangnya tidak kembali dan tidak dapat keuntungan," papar Bayu menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement