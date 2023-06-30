4 Fakta Raja Salman Tanggung Biaya Hewan Kurban untuk 4.951 Jamaah Haji dari 92 Negara

PENJAGA Dua Masjid Suci, Raja Salman menanggung biaya hewan kurban untuk ribuan orang dari berbagai negara yang menunaikan ibadah haji di bawah Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji dan Umrah, yang dilaksanakan oleh Kementerian Urusan Islam, Telepon dan Bimbingan.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Tanggung Biaya Hewan Kurban 4.951 orang dari 92 Negara

Raja Salman menanggung biaya hewan kurban untuk 4.951 orang dari 92 negara yang menunaikan ibadah haji di bawah Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji dan Umrah.

2. Kemuraha Hati Raja Salman

Menteri Urusan Islam Dr. Abdullatif Al Al-Sheikh, mengatakan, isyarat itu adalah bukti lain dari kemurahan hati dan pemberian yang melimpah dari Raja.

Dikutip Saudi Press Agency, Al Al-Sheikh, yang juga pengawas umum program tersebut, mengatakan kemurahan hati terus menerus yang ditunjukkan oleh Penjaga Dua Masjid Suci membuktikan kepeduliannya terhadap saudara-saudara Muslimnya dan keinginannya untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan membantu mereka melaksanakan ibadah haji.