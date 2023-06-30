Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Hewan Kurban Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:02 WIB
Hewan kurban Jokowi dan Maruf Amin di Masjid Istiqlal (foto: dok MPI)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, setiap Hari Raya Idul Adha kerap memberikan bantuan hewan kurban ke sejumlah wilayah dan masjid, salah satunya Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat.

Kali ini, Jokowi dan Maruf Amin memberikan dua ekor sapi yang beratnya tak tanggung-tanggung. Berikut sejumlah faktanya:

1. Berikan Sapi Seberat 1 Ton

 

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin memberikan hewan kurban Sapi Simental seberat 1,2 ton, dan Limosin Cros seberat 1,1 ton ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

2. Sapi Dijadikan Spot Selfie Jamaah

 

Kedua sapi tersebut mendadak jadi spot foto favorit jamaah masjid yang usai menggelar salat Ied. Mereka, nampak takjub dan berbondong-bondong menodongkan gawainya.

Tak hanya itu, Sapi tersebut juga terlihat dijadikan bahan edukasi orangtua terhadap anak-anaknya.

"Tadi saya takjub aja, soalnya ini sapinya gede banget, apalagi ini sapinya dari RI 1," ujar Deny (26) salah seorang jemaah yang ikut berselfie ria di hadapan Sapi Jokowi-Ma'ruf.

Di sisi lain, terlihat bocah-bocah kecil nampak terhibur dengan adanya sapi berukuran jumbo tersebut. Ada yang mencoba mengelus-elus kepala ada pula yang sibuk memberi makan.

Halaman:
1 2 3
      
