DPW Perindo Jambi Bagikan Ratusan Paket Daging Kurban

JAMBI - Seperti tahun sebelumnya, Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- terus berbagai.

Seperti DPW Partai Perindo Provinsi Jambi ini, setiap tahunnya rutin berbagi daging kurban kepada masyarakat dan kader partai.

Ratusan paket daging kurban yang sudah diberikan logo Partai Perindo dengan berat 1 kg langsung diberikan jajaran partai kepada yang membutuhkan.

Tidak kurang dari satu jam, sekitar 200 paket daging kurban langsung ludes dibagikan tanpa tersisa sama sekali.

"Ini adalah kegiatan rutin DPW Partai Perindo Provinsi Jambi yang berkurban di Lebaran Idul Adha setiap tahunnya," ungkap Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Provinsi Jambi, Harlina, Jumat (30/6/2023).

Menurutnya, DPW Perindo memotong satu ekor sapi untuk korban tahun ini. "Setelah kita potong dan ditimbang, ada 200 paket daging kurban yang kita bagikan ke masyarakat dan kader Perindo," ujarnya.

Dirinya berharap, Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dengan berkurban ini semuanya dapat berkah dari Allah SWT dan Partai Perindo semakin dikenal dan berjaya ditengah masyarakat.