Dapat Sumbangan Sapi Seberat 1,6 Ton dari Bacaleg Perindo, Ini Kata Lurah Karundang Serang

SERANG - Ratusan warga Lingkungan Kahuripan, kelurahan Karundang, Kecematan Cipocok, Kota Serang dari pagi hari sudah memadati lapangan yang akan dijadikan lokasi penyerahan Sapi Monster oleh Bacaleg DPR-RI dari Partai Perindo Hj Ratu Siti Romlah, Sabtu (1/7/2022) pagi.

Lurah Karundang Aan Jajuli mengatakan dari kemarin warganya sudah heboh dan ramai mendengar berita sapi monster dari bacaleg Partai Perindo.

"Iya dari beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa ada bacaleg Partai Perindo yang berkurban di sini dengan 1 ekor sapi seberat 1,6 ton," jelasnya kepada wartawan.

Awalnya, lanjut Aan, dirinya tidak percaya akan Lingkungan Kehuripan dipilih sebagai lokasi. Apalagi sapinya termasuk sapi raksasa. "Setelah datang dan lihat langsung baru saya percaya," ujarnya.

Sebagai perwakilan pemerintah Kota Serang khususnya Kelurahan Karundang, Aan mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Hj Ratu Siti Romlah yang telah mengamanahkan 1 sapi raksasa.

"Terima kasih kepada ibu hajah Romlah atas pemberian sapi kurban yang sangat besar ini.Ini biasanya saya lihat di TV saja, sekarang di sini. Ini pastinya sangat bermanfaat dan berkah bagi semua warga di sini," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)