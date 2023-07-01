Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Bocah Empat Tahun Tewas Tenggelam di Wisata Sampang Waterpack

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |03:30 WIB
Bocah Empat Tahun Tewas Tenggelam di Wisata Sampang Waterpack
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

SAMPANG - Seorang bocah berinisial IS (4) asal Pamekasan ditemukan tenggelam saat berenang di Wisata Sampang Waterpack (SWP), pada Jum'at (30/6/2023) sekitar 17.00 WIB.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang, namun dinyatakan sudah meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto membenarkan peristiwa tenggelamnya bocah tersebut.

"Korban datang bersama saudaranya sekitar jam 14.00 WIB, lalu berenang di kolam anak," kata Sujianto.

Menurutnya, sebelum tenggelam korban sempat makan dan berenang kembali di kolam yang lebih dalam.

"Setelah makan korban melanjutkan berenang ke kolam yang lebih dalam dan melakukan selfi dengan saudaranya. Korban ditemukan tenggelam tepatnya di kolam renang anak, cuman posisi korban bergeser ke tengah dimana kolam itu lebih dalam," ungkapnya

Halaman:
1 2
      
