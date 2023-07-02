Viral! Wanita Paruh Baya Duduk di Pinggir Jalan, Jual Rumah untuk Berobat Suami

LAMPUNG TENGAH - Sebuah foto memperlihatkan seorang wanita paruh baya tengah duduk sambil membentangkan kertas, bertuliskan ingin menjual rumahnya beredar di pesan WhatsApp.

Dalam foto yang diterima MNC Portal, wanita itu tengah duduk di pinggir jalan di dekat salah satu lampu lalu lintas (traffic light) seraya membentangkan kertas lebar dengan tulisan 'Dijual Rumah Segera!! Suami Saya Kritis Dirumah. Tolong!!'

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui wanita dalam foto tersebut bernama Hasimah. Sementara lokasi dalam foto tersebut berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Hasimah tinggal di Desa Karang Anyar, RT 020, RW 010, Kelurahan Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

Camat Gunung Sugih Wagiyo mengatakan, Hasimah melakukan hal tersebut setiap hari di waktu pagi.

"Ibu Hasimah warga saya, dan selalu melakukan hal itu setiap pagi. Kami sudah mendatangi kediamannya," ujar Wagiyo, Sabtu (1/7/2023).