HOME NEWS JABAR

Hendak Selamatkan Temannya Tenggelam, Wisatawan Hanyut di Pantai Pangandaran

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |00:33 WIB
Hendak Selamatkan Temannya Tenggelam, Wisatawan Hanyut di Pantai Pangandaran
Tim SAR cari korban tenggelam di Pantai Pangandaran. (Ist)
PANGANDARAN - Dua wisatawan hanyut terbawa arus saat sebuah berenang di Pantai Pangandaran sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (3/7/2023). Seorang wisatawan berhasil diselamatkan dan seorang lainnya hilang.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu korban bersama temannya atas nama Gozali Albuhari (15) berenang di Pantai Barat Pangandaran di sekitar pos 5.

Namun, saat tengah berenang, rekan korban atas nama Gozali terseret arus. Kemudian korban atas nama M Ramdani berusaha menyelamatkan temannya. Akan tetapi diduga korban kelelahan berenang dan terseret arus pantai.

Sedangkan Gozali berhasil diselamatkan Petugas Balawista di lokasi kejadian. Selanjutnya Gozali langsung dibawa ke RS Pandega Pangandaran.

Tim SAR Gabungan tengah melaksanakan pencarian terhadap M Ramdani (20) yang merupakan warga Ds Sundakerta Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril langsung memerintahkan satu tim rescue dari Unit Siaga SAR Pangandaran untuk melaksanakan pencarian terhadap korban M Ramdani (20).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
