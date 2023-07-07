Bocah 4 Tahun Tenggelam di Sungai Batanghari, Diduga Terpeleset saat Naik Perahu

BATANGHARI - Seorang bocah berusia 4 tahun dikabarkan tenggelam saat hendak naik perahu bersama ibunya.

Diduga, bocah diketahui berinisial R tersebut terpeleset dari perahu saat akan menyeberangi Sungai Batanghari di Desa Teluk Leban, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, Kamis (6/7/2023).

“Kejadian tersebut pada pukul 17.00 WIB sore tadi," ungkap Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kornelis.

Dikatakannya, Basarnas Jambi mendapatkan informasi terjadinya orang tenggelam dari warga setempat.

Dia menjelaskan, saat itu korban bersama ibunya hendak menyebrangi Sungai Batanghari menggunakan perahu ketek penyebrangan. Namun saat di tengah perjalanan, korban diduga terpeleset dan terjatuh ke Sungai Batanghari.

Tidak menunggu lama, petugas langsung diterjunkan untuk mencari korban yang tenggelam tersebut.