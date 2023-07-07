Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 4 Tahun Tenggelam di Sungai Batanghari, Diduga Terpeleset saat Naik Perahu

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:16 WIB
Bocah 4 Tahun Tenggelam di Sungai Batanghari, Diduga Terpeleset saat Naik Perahu
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BATANGHARI - Seorang bocah berusia 4 tahun dikabarkan tenggelam saat hendak naik perahu bersama ibunya.

Diduga, bocah diketahui berinisial R tersebut terpeleset dari perahu saat akan menyeberangi Sungai Batanghari di Desa Teluk Leban, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, Kamis (6/7/2023).

“Kejadian tersebut pada pukul 17.00 WIB sore tadi," ungkap Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kornelis.

Dikatakannya, Basarnas Jambi mendapatkan informasi terjadinya orang tenggelam dari warga setempat.

Dia menjelaskan, saat itu korban bersama ibunya hendak menyebrangi Sungai Batanghari menggunakan perahu ketek penyebrangan. Namun saat di tengah perjalanan, korban diduga terpeleset dan terjatuh ke Sungai Batanghari.

Tidak menunggu lama, petugas langsung diterjunkan untuk mencari korban yang tenggelam tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement