HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Ayah Simpan Jasad Bayi di Lemari Es, 2 Anak Lainnya Dirawat Dinsos

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:04 WIB
Dua anak dari ayah yang menyimpan jasad bayinya di lemari es dirawat Dinsos (Foto : MPI)
TANGERANG - Sebanyak dua anak sambung dari S, ayah yang meletakan jasad bayinya di lemari es, saat ini dirawat di Rumah Singgah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Jumat (7/7/2023).

Dinas Sosial memutuskan untuk merawat mereka sementara waktu karena saat ini tidak ada yang menjaga ataupun mengurus di rumah. Ayah mereka, S (30) harus mengurus istrinya SS (33) yang saat ini dalam kondisi kritis di RSUD Kota Tangerang.

"Kami, Dinsos menerima titipan dua anak, perempuan 4 tahun dan anak laki-laki berusia 3 tahun. Keduanya dibawa oleh Polsek Ciledug pada Rabu, 5 Juli 2023," tutur Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani.

Kedua anak berusia 3 dan 4 tahun itu dijaga dan dirawat oleh satgas dan ada petugas medis ringan. Mereka juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan penanganan psikis dilakukan dengan baik, sehingga pendampingan Psikiater dari P2TP2A dan Unit PPA perlu terus dilakukan mengingat saat ini ibu kandung mereka kondisinya masih kritis dan dirawat di RSUD Kota Tangerang.

"Pertama datang ke rumah singgah, kedua anak itu sehat dan tidak banyak kendala," katanya

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa nenek kandung kedua balita tersebut sudah ditemukan. Untuk selanjutnya kedua anak tersebut akan dirawat oleh neneknya, usai masa pendampingan di rumah singgah.

"Dinsos Kota Tangerang di bantu Dinsos Kota Bogor juga akan mempertemukan kedua balita ini dengan neneknya, yaitu ibu dari AA dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mereka sedang dalam perjalanan dari Bogor ke Tangerang untuk menemui cucunya," jelasnya.

Menurut Zain, anak balita seusia 3 dan 4 tahun ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dan sentuhan hangat orang tua, sementara ibu mereka saat ini kondisinya hanya ditemani ayah sambungnya S.

Telusuri berita news lainnya
