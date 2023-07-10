Gempa M3,0 Guncang Daruba Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Daruba, Maluku Utara, pukul 23:00 WIB, Senin (10/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.93 LU, 128.37 BT atau 15 Km Tenggara Daruba, Maluku Utara. Adapun gempa tersebut berkedalaman 106 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

