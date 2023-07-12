Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jalan Kaki hingga Pelosok Desa, Ganjar Serahkan Bantuan RTLH di Sukoharjo

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |01:28 WIB
Jalan Kaki hingga Pelosok Desa, Ganjar Serahkan Bantuan RTLH di Sukoharjo
Ganjar Pranowo. (Foto: Pemprov Jateng)
A
A
A

SUKOHARJO - Dua warga Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Tuginem dan Windarti mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemprov Jateng dan Baznas Jateng. Bantuan diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (11/7/2023).

Ganjar tiba di Desa Sanggang sekitar pukul 17.30. Untuk menuju dua rumah Tuginem dan Windarti, Ganjar harus menyusuri jalan setapak sejauh kurang lebih 200 meter di tengah hutan. 

Letak rumah Tuginem dan Windarti memang terpisah dengan pusat pemukiman Desa Sanggang. Hanya ada sekitar tujuh rumah di lingkungan mereka. 

 BACA JUGA:

Setibanya di lokasi, Tuginem dan Windarti tampak sudah menunggu kedatangan Ganjar. Gubernur Jateng dua periode ini kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk melihat kondisi dua rumah milik Tuginem dan Windarti.

"Rumahnya yang mana, saya lihat ke dalam ya," kata Ganjar kepada Tuginem. 

Saat berada di dalam rumah, Ganjar mendapati lantai rumah masih beralaskan tanah. Begitu juga dinding rumah yang terbuat dari seng dan pemisah ruangan dari kayu triplek.

Ganjar kemudian berdialog dengan Tuginem dan Windarti. Windarti mengaku, selama ini dia tinggal sendirian di rumahnya. Seluruh keluarganya merantau, sedangkan suaminya sudah pergi sejak lama dan tidak pernah pulang. 

Setelah cukup lama berdialog dengan penerima bantuan dan warga sekitar, Ganjar menemukan banyak permasalahan yang dialami warga di sana. Warga yang tinggal di tujuh rumah di lingkungan itu semuanya mengaku kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik.

"Ternyata ini ada daerah yang cukup terpencil dan agak pelosok, jadi tidak hanya rumah problemnya. Masih ada air, masih ada listrik, maka tadi kami coba dorong untuk yang bangunan RTLH dari Baznas membantu untuk dua rumah di sini," kata Ganjar usai meninjau dan menyerahkan bantuan.

 BACA JUGA:

Ganjar mengatakan, pihaknya akan segera mencari solusi terkait dengan persoalan air tersebut dengan berkoordinasi dengan camat setempat. Ganjar meminta camat setempat untuk membantu mencarikan sumber airnya, dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan agar bisa mengalirkan air bersih tersebut ke permukiman warga. 

Ia menuturkan, kebutuhan air bersih merupakan indikator penilaian kemiskinan, selain rumah tidak layak huni. Begitu halnya dengan sambungan listrik. Jika persoalan tersebut dapat dipenuhi maka syarat rumah sehat dapat terpenuhi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement