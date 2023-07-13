Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Berjalan Alot, Perjanjian Roem-Roijen Jadi Titik Penting Pengakuan Kemerdekaan Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |05:01 WIB
Sempat Berjalan Alot, Perjanjian Roem-Roijen Jadi Titik Penting Pengakuan Kemerdekaan Indonesia
Ilustrasi Perjanjian Roem Royen (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA Perjanjian Roem-Roijen menjadi titik terpenting dalam sejarah Indonesia. Salah satu saksi dibuatnya perjanjian bersejarah ini adalah Hotel Des Indes yang dahulu berlokasi di Jalan Gadjah Mada.

Hotel itu seolah menjadi saksi bagaimana perundingan berjalan alot antara perwakilan Indonesia dan Belanda, 66 tahun silam.

Seperti diketahui, 14 April 1949 menjadi tanggal bersejarah karena sejumlah peristiwa penting terjadi. Seperti perjanjian Roem-Roijen, Serangan Oemoem 1 Maret 1949, serta sejumlah bentrokan bersenjata lainnya antara TNI dengan pasukan Belanda.

Pada tanggal itu, Mohammad Roem selaku delegasi Indonesia bertemu dengan Herman van Roijen dari pihak Belanda. Sayangnya perundingan itu berjalan alot, sampai harus dicairkan dengan kedatangan Mohammad Hatta dari pengasingannya di Pulau Bangka, serta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.

Setelah situasi tawar-menawar mencair, tepatnya pada 7 Mei 1949, kesepakatan dicapai. Inti dari Perjanjian Roem-Roijen itu berisikan penghentian perang gerilya TNI, gencata senjata serta persetujuan membawa perundingan lebih lanjut ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177503//sejarah-Ef70_large.jpeg
Surat Terakhir 2 Prajurit Hantu Laut Usman dan Harun Sebelum Dieksekusi Mati di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515//gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177280//viral-ofHn_large.jpg
Kisah Heroik Dua Prajurit 'Hantu Laut' Gelar Operasi Klandestin di Negeri Singa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836//prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/65/3176193//kampus-6OHd_large.jpg
Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175532//spbu_total-Ah4j_large.jpg
Daftar SPBU Swasta yang Masih dan Pernah Ada di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement