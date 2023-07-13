Orangtua Terduga Pelaku Bantah Anaknya Bakar Bocah Perempuan di Semarang

SEMARANG - Bocah perempuan berinisial SP yang baru berusia 8 tahun dibakar teman bermainnya. Hal tersebut terjadi saat SP akan membeli jajanan di sebuah warung yang berlokasi hanya 200 meter dari rumahnya.

Akibat peristiwa tersebut, korban yang merupakan warga Desa Pakis, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami luka bakar serius di bagian punggung hingga pantat.

Sementara itu, Mustain, ayah terduga pelaku membantah keras tuduhan jika putranya yang membakar SP. Ia berdalih jika saat kejadian, putranya yang baru berusia 12 tahun itu sedang bersantai di lapangan bersama teman-temannya usai memancing ikan di sungai.

Pantauan di rumah terduga pelaku, tak ada suasana tegang di rumah yang berlokasi di Dusun Doplang 2, Desa Pakis itu. Sang ayah juga terlihat tenang meski putranya telah menjadi tertuduh pelaku pembakaran.

Mustain menegaskan, bahwa putranya tidak melakukan perbuatan tersebut karena tidak berada di lokasi saat kejadian. Meski mengaku tidak takut sedikit pun, namun putranya untuk sementara waktu di ungsikan ke rumah neneknya.

(Arief Setyadi )