Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Komandan Rusia Dibunuh saat Jogging, Pelakunya Master Karate Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:12 WIB
Komandan Rusia Dibunuh saat <i>Jogging</i>, Pelakunya Master Karate Ukraina
Komandan Rusia dibunuh saat jogging (Foto: YSIA/e2w)
A
A
A

UKRAINAMedia Rusia melaporkan pria yang membunuh komandan Rusia yang sedang jogging adalah master karate Ukraina. Pelaku adalah tokoh terkemuka dalam seni bela diri Ukraina yang bernama Aman.

Pihak berwenang di Rusia membuka penyelidikan pembunuhan setelah Stanislav Rzhitsky, 42, ditemukan tewas dengan luka tembak di selatan Kota Krasnodar pada Senin (10/7/2023).

Komite Investigasi Rusia mengatakan Serhiy Denysenko, yang lahir pada 1959 dan berasal dari kota Sumy, Ukraina, telah ditangkap atas pembunuhan tersebut. Dia dijemput di kota Tuapse, sekitar 120 mil dari Krasnodar.

Newsweek telah menghubungi Komite Investigasi Rusia—otoritas investigasi federal utama negara itu—melalui email untuk informasi lebih lanjut.

Gerai berita berbahasa Rusia, Politika Strani, yang melaporkan perang di Ukraina, memposting video di Telegram yang dikatakan berisi penangkapan, meskipun wajah tersangka diburamkan. Pihak berwenang mengatakan bahwa pistol dan peredam ditemukan di properti itu dan pemeriksaan balistik sedang dilakukan.

Beberapa saluran Telegram Rusia mengatakan bahwa Denysenko adalah mantan kepala Federasi Karate-Do Shotokan Ukraina dan memegang sabuk hitam dalam seni bela diri. Dia dilaporkan mengumpulkan dana secara teratur untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina.

Rzhitsky adalah mantan kapten kapal selam Armada Laut Hitam Krasnodar di Angkatan Laut Rusia, yang dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement