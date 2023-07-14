Komandan Rusia Dibunuh saat Jogging, Pelakunya Master Karate Ukraina

UKRAINA – Media Rusia melaporkan pria yang membunuh komandan Rusia yang sedang jogging adalah master karate Ukraina. Pelaku adalah tokoh terkemuka dalam seni bela diri Ukraina yang bernama Aman.

Pihak berwenang di Rusia membuka penyelidikan pembunuhan setelah Stanislav Rzhitsky, 42, ditemukan tewas dengan luka tembak di selatan Kota Krasnodar pada Senin (10/7/2023).

Komite Investigasi Rusia mengatakan Serhiy Denysenko, yang lahir pada 1959 dan berasal dari kota Sumy, Ukraina, telah ditangkap atas pembunuhan tersebut. Dia dijemput di kota Tuapse, sekitar 120 mil dari Krasnodar.

Newsweek telah menghubungi Komite Investigasi Rusia—otoritas investigasi federal utama negara itu—melalui email untuk informasi lebih lanjut.

Gerai berita berbahasa Rusia, Politika Strani, yang melaporkan perang di Ukraina, memposting video di Telegram yang dikatakan berisi penangkapan, meskipun wajah tersangka diburamkan. Pihak berwenang mengatakan bahwa pistol dan peredam ditemukan di properti itu dan pemeriksaan balistik sedang dilakukan.

Beberapa saluran Telegram Rusia mengatakan bahwa Denysenko adalah mantan kepala Federasi Karate-Do Shotokan Ukraina dan memegang sabuk hitam dalam seni bela diri. Dia dilaporkan mengumpulkan dana secara teratur untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina.

Rzhitsky adalah mantan kapten kapal selam Armada Laut Hitam Krasnodar di Angkatan Laut Rusia, yang dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr.