Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Pertemuan ASEAN di Jakarta, Menlu Inggris Perkuat kerja Sama dan Gelontorkan Dana Bantuan Rp500 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:01 WIB
Hadiri Pertemuan ASEAN di Jakarta, Menlu Inggris Perkuat kerja Sama dan Gelontorkan Dana Bantuan Rp500 Miliar
Menteri Luar Negeri Inggris akan ke Indonesia hadiri pertemuan ASEAN (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia pada 13-14 Juli 2023 dipandang penting oleh Inggris.

Karena itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris James Cleverly dijadwalkan akan menghadiri pertemuan itu.

Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris akan mengumumkan program baru ASEAN-Inggris, senilai hingga 25 juta poundsterling (setara Rp500 milyar) dalam pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan pengentasan kemiskinan, dengan melibatkan keahlian Inggris di sektor perdagangan, regulasi, dan layanan keuangan ke kawasan tersebut untuk lima tahun kedepan.

Pertemuan ini juga akan fokus pada kerja sama yang lebih luas dengan para mitra di bidang keamanan, stabilitas dan kemakmuran. Menlu Cleverly akan menyampaikan dukungan Inggris untuk ASEAN yang kuat dan bersatu sebagai pusat untuk menjaga wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179451//kemenkum-d9EQ_large.jpg
Menkum Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an, Galang Dukungan Inisiasi RI soal Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179419//kamboja_dan_thailand-XfvC_large.jpg
Thailand-Kamboja Sepakat Gencatan Senjata di Depan Trump, Tarik Senjata hingga Bebaskan Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376//asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179366//timor_leste_gabung_asean-5bhE_large.jpg
Timor Leste Resmi Jadi Anggota Ke-11 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179082//asean-dQFx_large.jpg
ASEAN-DEFA Capai Kesepakatan Substansial, Menko Airlangga: Percepat Integrasi Ekonomi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692//berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement