Hadiri Pertemuan ASEAN di Jakarta, Menlu Inggris Perkuat kerja Sama dan Gelontorkan Dana Bantuan Rp500 Miliar

Menteri Luar Negeri Inggris akan ke Indonesia hadiri pertemuan ASEAN (Foto: Reuters)

JAKARTA – Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia pada 13-14 Juli 2023 dipandang penting oleh Inggris.

Karena itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris James Cleverly dijadwalkan akan menghadiri pertemuan itu.

Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris akan mengumumkan program baru ASEAN-Inggris, senilai hingga 25 juta poundsterling (setara Rp500 milyar) dalam pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan pengentasan kemiskinan, dengan melibatkan keahlian Inggris di sektor perdagangan, regulasi, dan layanan keuangan ke kawasan tersebut untuk lima tahun kedepan.

Pertemuan ini juga akan fokus pada kerja sama yang lebih luas dengan para mitra di bidang keamanan, stabilitas dan kemakmuran. Menlu Cleverly akan menyampaikan dukungan Inggris untuk ASEAN yang kuat dan bersatu sebagai pusat untuk menjaga wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.