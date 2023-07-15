Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Korban Longsor di Agam Ditemukan Terhimpit Tempat Tidur

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:35 WIB
Satu Korban Longsor di Agam Ditemukan Terhimpit Tempat Tidur
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

AGAM - Satu lagi warga Jorong Pantas, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang tertimbun longsor pada Kamis (13/7/2023) ditemukan hari ini dalam kondisi meninggal dunia.

Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito mengatakan penemuan jenazah perempuan ini merupakan korban kedua yang ditemukan kemarin. Korban kedua bernama Rina (50) dalam kondisi meninggal dunia. “Dia ditemukan pada pukul 13.20 WIB, dengan kondisi terhimpit springbed, yang berada di belakang rumah yang berjarak 1 meter,” katanya, Sabtu (15/7/2023).

Korban langsung dibawa ke mushola Sarojo untuk disemayamkan. Sebelumnya korban pertama ditemukan tersebut bernama Radi Sutan Mudo (45) dalam kondisi meninggal dunia. “Korban pertama ini ditemukan, Jumat (14/7) sekitar pukul 06.30 WIB,” katanya.

Saat kejadian ada lima orang, tiga orang selamat saat terjadi longsor dan dua orang menjadi korban tertimbun longsor."Rumah korban rusak tertimbun tanah longsor tersebut," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Longsor Agam longsor
Telusuri berita news lainnya
