Tragis! Mahasiswi Dibunuh Kekasihnya Lalu Dibuang Dekat Air Terjun, Harta Benda Dirampas

SUMUT - Seorang mahasiswi, Tanri Yulaila Tanjung asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dibunuh kekasihnya sendiri.

Korban ditemukan di lokasi air terjun di Desa Dolok Hilir, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Sabtu 15 Juli 2023 pagi setelah hilang lima hari.

Pelaku tega membunuh untuk merampok sepeda motor, cincin dan telepon genggam milik korban. Korban merupakan mahasiswi semester enam di Universitas Simalungun Kota Pematangsiantar.

Awalnya korban tidak pulang ke rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sejak Senin lalu. Sehingga keluarga, teman kuliah dan warga sekitar melakukan pencarian serta membuat laporan orang hilang ke kepolisian.

Setelah berusaha mencari selama lima hari, korban diketahui sebelum hilang bertemu dengan kekasihnya bernama Arya Lesmana. Keluarga korban bersama warga dan polisi kemudian mendatangi kediaman Arya Lesmana dan didapati barang-barang milik korban seperti sepeda motor, cincin dan telepon genggam.

Pelaku yang diinterogasi mengaku telah membunuh kekasihnya. Kemudian dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi keberadaan jasad korban.

Pelaku mengaku tega menghabisi kekasihnya demi menguasai barang milik korban, seperti sepeda motor, cincin dan telepon genggam.