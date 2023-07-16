Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Mahasiswi Dibunuh Kekasihnya Lalu Dibuang Dekat Air Terjun, Harta Benda Dirampas

Dharma Setiawan , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:50 WIB
Tragis! Mahasiswi Dibunuh Kekasihnya Lalu Dibuang Dekat Air Terjun, Harta Benda Dirampas
Proses evakuasi jasad mahasiswi yang dibunuh kekasihnya di Sumut (Foto: Dharma Setiawan)
A
A
A

SUMUT - Seorang mahasiswi, Tanri Yulaila Tanjung asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dibunuh kekasihnya sendiri.

Korban ditemukan di lokasi air terjun di Desa Dolok Hilir, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Sabtu 15 Juli 2023 pagi setelah hilang lima hari.

Pelaku tega membunuh untuk merampok sepeda motor, cincin dan telepon genggam milik korban. Korban merupakan mahasiswi semester enam di Universitas Simalungun Kota Pematangsiantar.

Awalnya korban tidak pulang ke rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sejak Senin lalu. Sehingga keluarga, teman kuliah dan warga sekitar melakukan pencarian serta membuat laporan orang hilang ke kepolisian.

Setelah berusaha mencari selama lima hari, korban diketahui sebelum hilang bertemu dengan kekasihnya bernama Arya Lesmana. Keluarga korban bersama warga dan polisi kemudian mendatangi kediaman Arya Lesmana dan didapati barang-barang milik korban seperti sepeda motor, cincin dan telepon genggam.

Pelaku yang diinterogasi mengaku telah membunuh kekasihnya. Kemudian dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi keberadaan jasad korban.

Pelaku mengaku tega menghabisi kekasihnya demi menguasai barang milik korban, seperti sepeda motor, cincin dan telepon genggam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement