INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tukang Jamu di Karawang Tewas Dibunuh Orang Tidak Dikenal

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |22:42 WIB
Tukang Jamu di Karawang Tewas Dibunuh Orang Tidak Dikenal
A
A
A

KARAWANG - Warga Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Karawang dibuat geger kasus pembunuhan yang menimpa pedagang jamu, Frimuldani (36), Selasa (18/7/23). Korban tewas setelah tubuhnya ditusuk berkali-kali di toko jamu oleh orang tidak dikenal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun sampai di rumah sakit nyawa korban tidak tertolong.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Herawati membenarkan kejadian pembunuhan di Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang. Korban merupakan warga Padang Pariaman yang memiliki toko jamu di desa tersebut. "Korban memang sehari- harinya berdagang jamu hingga tengah malam. Kejadian pembunuhan sekitar pukul 22.30 malam saat korban sedang berdagang," katanya, Rabu (19/7/23).

Bredsarkan keterangan saksi, kata Herawati, korban tewas setelah sempat dipukul botol didalam tokonya. Namun korban sempat bangkit untuk melawan, namun pelaku yang tidak dikenal itu langsung menusuk korban berkali-kali hingga korban roboh. "Korban roboh setelah mendapat luka dibagian tubuhnya. Ada sebanyak 4 tusukkan yang dialami korban," katanya.

Polisi sudah memeriksa tempat kejadian perkara dan saat ini tengah memburu pelakunya. Belum diketahui motif pelaku membunuh korban secara sadis tersebut. " Polisi sudah menangani kasus pembunuhan ini dan saat ini tengah mengejar pelakunya," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Karawang pembunuhan
Telusuri berita news lainnya
