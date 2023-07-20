Sederet Operasi Pasukan Siluman Kopassus, Bebaskan Kapal dari Perompak Somalia hingga Selamatkan Sandera di Thailand

JAKARTA - Pasukan elite Detasemen Khusus 81 penanggulangan teror (Sat-81 Gultor) Korps Baret Merah Kopassus banyak menorehkan tinta emas sepanjang pengabdiannya sejak dibentuk lebih dari 40 tahun silam.

”Dalam 40 tahun masa pengabdiannya, Satuan 81 Kopassus banyak menorehkan prestasi baik operasi militer maupun operasi kemanusiaan,” ujar mantan Danjen Kopassus, Mayjen Iwan Setiawan mengutip pemberitaan Okezone, Kamis (20/7/2023).

Mantan Wakil Asisten Latihan Waaslat KSAD Bidang Kerja Sama Militer (Kermamil) ini menyebut, berbagai pencapaian tersebut hendaknya terus menjadi sarana untuk berbenah dan evaluasi. Hal ini agar Kopassus menjadi satuan yang lebih profesional dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang.

Sejumlah aksi heroik prajurit Kopassus di berbagai medan operasi mulai dari pembebasan sandera penumpang Pesawat Garuda DC-9 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand ditayangkan dalam video di akun resmi Kopassus.