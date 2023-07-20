Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sederet Operasi Pasukan Siluman Kopassus, Bebaskan Kapal dari Perompak Somalia hingga Selamatkan Sandera di Thailand

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:19 WIB
Sederet Operasi Pasukan Siluman Kopassus, Bebaskan Kapal dari Perompak Somalia hingga Selamatkan Sandera di Thailand
Prajurit Kopassus. (Foto : Kopassus)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan elite Detasemen Khusus 81 penanggulangan teror (Sat-81 Gultor) Korps Baret Merah Kopassus banyak menorehkan tinta emas sepanjang pengabdiannya sejak dibentuk lebih dari 40 tahun silam.

”Dalam 40 tahun masa pengabdiannya, Satuan 81 Kopassus banyak menorehkan prestasi baik operasi militer maupun operasi kemanusiaan,” ujar mantan Danjen Kopassus, Mayjen Iwan Setiawan mengutip pemberitaan Okezone, Kamis (20/7/2023).

Mantan Wakil Asisten Latihan Waaslat KSAD Bidang Kerja Sama Militer (Kermamil) ini menyebut, berbagai pencapaian tersebut hendaknya terus menjadi sarana untuk berbenah dan evaluasi. Hal ini agar Kopassus menjadi satuan yang lebih profesional dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang.

Sejumlah aksi heroik prajurit Kopassus di berbagai medan operasi mulai dari pembebasan sandera penumpang Pesawat Garuda DC-9 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand ditayangkan dalam video di akun resmi Kopassus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni ad Kopassus TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement