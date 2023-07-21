Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akses E-Budgeting Ditutup, Heru Budi Tanggapi Keluhan Anggota DPRD DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |00:03 WIB
Akses E-Budgeting Ditutup, Heru Budi Tanggapi Keluhan Anggota DPRD DKI
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna bersama komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023). Disela rapat, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menyampaikan interupsi pada pimpinan rapat, perihal ditutupnya akses sistem e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta.

Atas keluhan itu, Heru Budi menilai, interupsi yang disampaikan Bambang bukan sebagai bentuk protes melainkan adalah usulan. Agar pihaknya bisa melakukan evaluasi terkait perbaikan sistem e-budgeting.

"Menurut saya itu wajar saja supaya hasil reses itu bisa dimonitor dari awal masuk apa tidak," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Heru menegaskan, usulan itu akan disampaikan ke Sekretariat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Bapenda DKI Jakarta. Agar dibahas secara bersama-sama.

"Nanti kita bicarakan dengan Pak Sekda Bappeda, e-planning e-budgeting di BPKD ya," sambung Heru.

Diketahui, sebelum Heru melakukan pidato pertanggungjawaban pelaksaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2022, Bambang sempat memberikan interupsi kepada pimpinan rapat. Ia mengeluhkan soal keterbukaan akses sistem e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta.

Bambang menyebut, sebagai anggota dewan pihaknya memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Tetapi, bagaimana mau melakukan pengawasan karena sebagai anggota dewan tidak diberikan akses tersebut.

"Namun kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak pernah diberikan akses kepada pasword untuk bisa memonitor ini," kata Bambang dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179763/masker-L1OS_large.jpg
Menkes dan Gubernur Serukan Warga Jakarta Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement