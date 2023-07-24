Buya Hamka, Wafat Dalam Keadaan Tersenyum di Bulan Ramadhan

ABDUL MALIK Karim Amrullah atau lebih dikenal Buya Hamka, adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dikenal pula sebagai tokoh Masyumi dan ulama Muhammadiyah.

Semasa hidupnya, ia menjadi tokoh yang toleran terhadap perbedaan, namun tegas dalam hal-hal prinsip keagamaan. Salah satu contohnya, saat ia menjabat sebagai Ketua MUI, ia berani mengeluarkan fatwa, yang sampai saat ini masih menjadi diskusi keagamaan, yakni mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama.

Akun Instagram @kajiianustadzadihidayat.lc membagikan kisah yang mengenang siapa sosok Buya Hamka. Dalam postingan tersebut memperlihatkan foto Almarhum Buya Hamka meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Tak lupa akun tersebut pun menambahkan keterangan foto.

"Apa yang membuat Buya Hamka meninggal dalam keadaan tersenyum?" judul keterangan foto tersebut.

Berdasarkan keterangan akun tersebut, Buya Hamka wafat di pagi hari jumat, 24 Juli 1981, di bulan Ramadhan dan disholatkan ribuan pelayat secara bergelombang.

Ia wafat hanya 2 bulan setelah memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI lantaran menolak permintaan pemerintah untuk mencabut fatwa haram bagi umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama.