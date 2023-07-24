Rakor Perindo Kolaka Raya, DPW Sultra Minta Kader Terus Kompak

KOLAKA - Sekretaris DPW Perindo Sultra, Aryo Wira Setiawan, mengajak seluruh kader dan bacaleg untuk selalu kompak dan bekerja keras, antar sesama caleg di setiap dapil, untuk dapat memenangkan Partai Perindo pada pemilu serentak 2024 mendatang.

"Kita semua punya potensi, punya kader dan caleg yang bagus, tinggal disatukan saja dan kompak untuk memenangkan pemilu," katanya.

Diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kordinasi konsolidasi dan bakal calon legislatif dapil Sultra v, atau Kolaka Raya, di salah satu hotel di kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin sore (24/7/2023).

Dalam rakor yang digelar, DPW Sultra meminta DPD Perindo Kolaka Raya, solid dan saling mendukung untuk memenangkan Partai Perindo dalam pemilu serentak 2024 mendatang.

Puluhan kader dan caleg dapil Sultra v yang terdiri dari daerah kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara, hadir dalam kegiatan tersebut.