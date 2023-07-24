Sosialisasikan Sosok Ganjar Bacapres Perindo, Relawan Milenial Terjun Langsung ke Masyarakat

PALU - Dukungan untuk Ganjar Pranowo, yang juga didukung Partai Perindo sebagai Capres pada Pilpres 2024, terus meluas dari berbagai kalangan. Termasuk dari kaum pemuda dan milenial di wilayah Sulawesi Tengah.

Para milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Sulteng mendeklarasikan diri sebagai sukarelawan yang akan terus memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar, Minggu 23 Juli 2023.

Deklarasi dilakukan di Taman Gor, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ratusan anak muda, milenial, dan mahasiswa di Palu ikut serta dalam deklarasi tersebut.

Koordinator Wilayah GMC Sulteng, Muamar Khadafi menjelaskan alasan mereka mendukung Ganjar adalah karena kedekatan Ganjar dengan generasi milenial.

"Teman-teman melihat sosok Ganjar yang sederhana, bijaksana, cerdas, dan kami menganggap beliau itu adalah orang yang dekat dengan generasi milenial," katanya.

Dalam deklarasinya, sukarelawan itu berkomitmen untuk berkontribusi dalam gerakan-gerakan intelektual, sosial, ekonomi dan gerakan yang membangun semangat mahasiswa dan kaum milenial dalam mendukung Ganjar.

Selain deklarasi, mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk 'Gerakan Milenial Menuju Generasi Emas 2045'. Dalam diskusi tersebut, dibahas bagaimana memaksimalkan potensi anak muda agar kelak bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

"Ini merupakan kegiatan perdana dari GMC Sulteng dalam bentuk deklarasi yang dirangkaikan dengan dialog publik dalam membahas gerakan milenial menuju generasi emas 2045," kata Khadafi.

Sukarelawan GMC Sulteng pun disebut Khadafi siap menjadi wadah bagi kreativitas anak muda demi lahirnya generasi emas tersebut.

"GMC Sulteng Insya Allah akan menjadi wadah untuk generasi milenial khususnya di Sulteng, dan teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan segala bentuk apa yang menjadi persiapan menuju generasi emas 2045," jelasnya.

Guna tercapainya generasi emas pada tahun 2045, GMC mendorong anak muda dan milenial yang menjadi anggotanya agar lebih aktif dan tidak apatis dalam berbagai kegiatan sosial.