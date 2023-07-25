Gelar Short Course, Irjen Kemenag Harap Gerakkan Perubahan dan Peningkatan Kinerja

Keikutsertan dalam Short Course ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Itjen Kemenag. (Foto: dok. Kemenag)

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti Short Course tentang Collaborative Public Management di Western Sydney University.

Short Course ini berlangsung pada 15-23 Juli 2023. Keikutsertaan dalam Short Course ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Itjen.

“SDM itu bicara tentang investasi, untuk itu saya ingin Short Course ini dapat menggerakkan perubahan,” terang Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal saat menyambut kedatangan peserta Short Course di Jakarta pada Selasa (24/7/2023).

Irjen Faisal, menegaskan bahwa Short Course ini merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan SDM Kementerian Agama, khususnya dalam hal profesionalisme dan efektivitas kinerja Itjen.

Harapannya, melalui peningkatan kompetensi pegawai, Itjen dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Agama, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan optimal dalam bidang agama.

Dengan mengirimkan 15 pegawainya yang terdiri dari auditor, tim kepegawaian, humas dan 2 orang perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen Kemenag), Irjen Faisal berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Short Course ini akan memberikan dampak positif dalam menjalankan tugas-tugas Itjen yang strategis di masa depan.

“Keterlibatan tim Setjen merupakan bentuk kolaborasi yang sudah dimulai. Semoga virus peningkatan SDM dengan short course ini, dapat ditularkan sebagai virus perubahan,” kata Faisal.