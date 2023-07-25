Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Short Course, Irjen Kemenag Harap Gerakkan Perubahan dan Peningkatan Kinerja

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:23 WIB
Gelar Short Course, Irjen Kemenag Harap Gerakkan Perubahan dan Peningkatan Kinerja
Keikutsertan dalam Short Course ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Itjen Kemenag. (Foto: dok. Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti Short Course tentang Collaborative Public Management di Western Sydney University.

Short Course ini berlangsung pada 15-23 Juli 2023. Keikutsertaan dalam Short Course ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Itjen.

“SDM itu bicara tentang investasi, untuk itu saya ingin Short Course ini dapat menggerakkan perubahan,” terang Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal saat menyambut kedatangan peserta Short Course di Jakarta pada Selasa (24/7/2023).

Irjen Faisal, menegaskan bahwa Short Course ini merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan SDM Kementerian Agama, khususnya dalam hal profesionalisme dan efektivitas kinerja Itjen.

Harapannya, melalui peningkatan kompetensi pegawai, Itjen dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Agama, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan optimal dalam bidang agama.

Dengan mengirimkan 15 pegawainya yang terdiri dari auditor, tim kepegawaian, humas dan 2 orang perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen Kemenag), Irjen Faisal berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Short Course ini akan memberikan dampak positif dalam menjalankan tugas-tugas Itjen yang strategis di masa depan.

“Keterlibatan tim Setjen merupakan bentuk kolaborasi yang sudah dimulai. Semoga virus peningkatan SDM dengan short course ini, dapat ditularkan sebagai virus perubahan,” kata Faisal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement