Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |11:44 WIB
Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial
Kemenag: Kurikulum Cinta sebagai Fondasi Transformasi Sosial
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama membuat “Kurikulum Cinta”, yaitu sebuah gagasan strategis yang menjadi arah baru pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik di sekolah maupun madrasah. Kurikulum ini menanamkan lima pilar cinta: cinta pada diri sendiri, cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, cinta pada tanah air, dan cinta kepada Allah Ta’ala.

Sekjen Kemenag, Kamarudin Amin mengatakan, model pendidikan tersebut dinilai relevan untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus membangun karakter peserta didik yang berintegritas, progresif, peduli sosial, dan kokoh secara spiritual.

‘’Pesan ini disampaikan dengan penekanan bahwa keberagamaan harus berdampak, tidak hanya pada kesalehan personal, tetapi juga pada kesalehan sosial yang dirasakan oleh masyarakat luas,’’ ujar Kamaruddin, saat menutup Olimpiade dan Semarak Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) 2025, di Jakarta, dikutip, Rabu (3/12/2025).

Pihaknya juga menyoroti pentingnya membangun kepekaan ekologis atau ekoteologi, sebuah pendekatan keberagamaan yang menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah.

‘’Guru-guru PAI diimbau untuk mengintegrasikan praktik langsung, mulai dari menjaga kebersihan hingga menggerakkan gerakan menanam pohon. Jika setiap siswa Muslim menanam satu pohon setiap tahun, maka Indonesia dapat menumbuhkan lebih dari 41 juta pohon yang berdampak luas bagi keberlanjutan lingkungan,’’ujarnya.

Selain itu, penguatan nasionalisme menjadi pilar yang tidak terpisahkan. Anak-anak yang belajar agama diharapkan tumbuh sebagai generasi yang mencintai tanah air dan siap menjadi penjaga masa depan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan salam hormat dan pesan khusus dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sedang memenuhi undangan Raja Arab Saudi sebagai salah satu pengarah Masjid Nabawi.

‘’Menteri menitipkan apresiasi mendalam kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota atas komitmen luar biasa dalam memperkuat ekosistem Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah,’’pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187135//pemerintah-vS0t_large.jpg
Puluhan Ribu Orang Hadiri Sholawat Kebangsaan, Kemenag: Merawat Keharmonisan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187131//kemenag-peav_large.jpg
Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186733//pemerintah-Geyp_large.jpg
Menag: Indonesia Semakin Kuat karena Kerukunan Umat Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186704//papua-9F4Z_large.jpg
Mimika Kota Paling Toleran di Papua, Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186694//pemerintah-0pjD_large.jpg
Menag: Indonesia Raih Tingkat Harmoni Tertinggi Sepanjang Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186610//pemerintah-06mZ_large.jpg
Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement